مصرع 3 اشخاص جراء تحطم مروحية في ضواحي العاصمة الروسية

قتل ثلاثة أشخاص جراء تحطم مروحية من طراز “مي 8” تابعة لوزارة الطوارئ الروسية في ضواحي العاصمة موسكو.

ونقل موقع قناة “RT” عن مصادر أمنية روسية قولها:ان “المروحية من طراز “مي 8″ تحطمت في منطقة لوبرتسكي احدى ضواحي العاصمة بالقرب من تجمع سكاني وكان على متنها 3 أشخاص هم طاقم المروحية ولقوا حتفهم جميعا”.

وتعود المروحية لقاعدة “جوكوفسكي” حيث تتمركز الطائرات التابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

يشار الى ان مروحيات “مي 8” هي مجموعة طائرات هليوكوبتر متعددة الاغراض وتوجد منها عدة أنواع أخرى للركاب والنقل وأنتج الجيل الاول منها عام 1960.