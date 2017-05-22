مصرع 3 جنود جزائريين بتحطم مروحية غرب العاصمة

لقي 3 جنود جزائريين مصرعهم، في حادث سقوط طائرة مروحية تابعة للقوات البحرية الجزائرية، مساء أمس الأحد، في منطقة حمر العين في ولاية تيبازة الساحلية غرب العاصمة الجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية: “أثناء دورية ليلية على محور البليدة-تيبازة سقطت مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية، بعد ملامستها لأسلاك كهربائية ذات توتر عالي، بضواحي بلدية حمر العين ولاية تيبازة مما تسبب في وفاة طاقمها المتكون من ثلاثة ضباط”.

وذكرت مصادر محلية أن الضحايا الثلاث هم طاقم الطائرة، أحدهم برتبة مقدم وآخر برتبة نقيب والثالث لم يتم التعرف على جثته لاحتراقه بالكامل.