مصرع 30 مدنيا بغارة شنها حلف شمال الأطلسي في قندوز الافغانية

لقي 30 مدنيا حتفهم على الأقل بينهم نساء وأطفال بغارة جوية شنها حلف الناتو اليوم الخميس 3 تشرين الثاني، في ولاية قندوز شمال أفغانستان، وفقا لوكالة أ ف ب.

وقال محمود دانيش، الناطق باسم السلطة التنفيذية في قندوز، إن «القوات الأفغانية وقوات التحالف نفذت عملية مشتركة ضد متمردي طالبان»، مضيفا أن«30 مدنيا أفغانيا قتلوا وجرح 25 آخرون في هذا القصف».

كما أفادت الوكالة بمقتل جنديين أمريكيين، وجرح اثنين آخرين خلال العملية في قندوز.

من جهة أخرى، أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، في موجز صحفي، الخميس، أن موسكو ترحب بخطط المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيقات قي جرائم حرب محتملة منسوبة إلى القوات الأمريكية في أفغانستان.

وكانت مجلة “فورين بوليسي” نقلت أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا ستبادر إلى تحقيق شامل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشتبه أن العسكريين الأمريكيين ارتكبوها في أفغانستان، وذلك في غضون الأسابيع المقبلة.