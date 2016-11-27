مصرع 30 مدنيا شرقي الكونغو بسبب نزاعات عرقية

قتلت ميليشيات «ماي ماي مازيمبي» وهي من عرق ناندي نحو ثلاثين مدنياً معظمهم من عرق الهوتو صباح اليوم الأحد في شرق الكونغو.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المدير الإقليمي في منطقة لوبيرو بإقليم شمال كيفو فرح بوكيليلي قوله إن المقاتلين هاجموا قرية لوهانجا فجراً بالبنادق والمناجل.

وهذا الحادث يعد تصعيداً واضحاً لأعمال العنف المتكررة هذا العام بين المجموعتين العرقيتين وهو العنف الذي أودى بحياة عشرات المدنيين.

وتنتشر جماعات مسلحة في مناطق شرق الكونغو، حيث تتربص بالسكان المحليين وتستغل احتياطيات الثروات المعدنية مع ضعف قبضة الدولة هناك.