مصرع 4 عمال مناجم إثر زلزال في بولندا

لقي 4 عمال مناجم حتفهم على الأقل فيما لا يزال البحث مستمر عن 4 آخرين داخل منجم للمعادن، بعدما ضرب زلزال منطقة بولكوفيتسه جنوب غربي بولندا.

وذكرت «وكالة الأنباء البولندية» اليوم الأربعاء 30 تشرين الثاني، أن 16 شخصا كانوا في منطقة الخطر حيث سقطت الصخور عليهم وهم داخل منجم “رودنا”، مشيرة إلى إصابة ثلاثة من عمال المنجم بجروح بالغة ونقلوا إلى أحد المستشفيات.

من جهتها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان بقوة 4.4 درجة وقريبا من سطح الأرض، على عمق 10 كم فقط، ما كان له أثر كبير في المنجم التابع لشركة “كيه جي أتش أم” لإنتاج النحاس الحكومية.