مصرع 4 من مرتزقة آل سعود وتدمير آلية لهم في تعز

قتل 4 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الأربعاء، في اشتباكات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في تعز.

وأكد مصدر عسكري يمني مصرع 4 من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة بير باشا في مدينة تعز.

وذكر المصدر أن وحدات الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية تحمل معدل 23 تابعة لقوى الغزو شمال المخا.

وكان قد لقي ثلاثة من عناصر المرتزقة مصارعهم، أمس الثلاثاء، في مديرية الجحملية بالمدينة.