مصرع 7 أفغان جميعهم من النساء والأطفال بسقوط قذيفة على منزلهم

قتل 7 مدنيين أفغان جميعهم من النساء والأطفال حتفهم لدى سقوط قذيفة «هاون» على منزل بمنطقة باغلان مركزي بشمال أفغانستان اليوم الأحد.

وقال جاويد بشارة المتحدث باسم شرطة باغلان لوكالة خاورميانه المحلية «تعرض منزل آهل بالسكان في قرية بالته بمديرية باغلان مركزي منتصف اليوم لسقوط قذيفة هاون أسفرت عن استشهاد 7 مدنيين هم 3 فتيات و3 فتيان صغار بالسن وامرأة بالإضافة إلى إصابة طفل آخر».

واتهم المتحدث باسم الشرطة مسلحي «طالبان» بإطلاق القذيفة، وتشهد مديرية باغلان مركزي الواقعة في الولاية التي تحمل ذات الاسم منذ فترة معارك بين القوات الأمنية وحركة «طالبان» التي تسيطر على معظم أنحاء المنطقة.