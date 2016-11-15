مصرع 9 اشخاص في شمال نيجيريا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم في اشتباكات وقعت بين متظاهرين والشرطة في مدينة كانو شمالي نيجيريا اليوم.

ونقلت”رويترز” عن مفوض الشرطة رابيو يوسف قوله: ان الاشتباكات أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص بينهم عنصر من الشرطة واصابة عدد اخر بجروح بينهم أربعة من رجال الشرطة.

وتعرضت مدينة كانو لهجمات عدة قامت بها جماعة بوكو حرام المتطرفة التى ينسب اليها معظم العمليات الانتحارية والهجمات المسلحة والتى راح ضحيتها الاف الابرياء.