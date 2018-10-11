مصرف التوفير بالسويداء يبدأ منح قروض لأصحاب المهن العلمية

أعلن فرع مصرف التوفير بالسويداء عن البدء بمنح قروض لأصحاب المهن العلمية المنتسبين لنقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة بحد أدنى قدره 3 ملايين ليرة وأقصى يبلغ 25 مليون ليرة.

وأشار مدير فرع المصرف بسام السليم إلى أن القرض يقدم بضمانة عقارية لا تقل عن 150 بالمئة من قيمته وتكون فائدته 14 بالمئة وتتراوح مدة سداده بين سنة وخمس سنوات وبأقساط متساوية إما شهرية أو ربعية.

ولفت السليم إلى أن هذه القروض تشكل إضافة لما يقدمه فرع المصرف ومكتبه بمدينة صلخد حاليا من قروض لذوي الدخل المحدود والتي بلغت منذ بداية العام الحالي ولغاية تاريخه 3705 قروض بقيمة مليار و790 مليون ليرة.