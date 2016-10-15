مصر.. الجيش يقضي على منفذي هجمات سيناء

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بيانا أعلنت فيه تنفيذ ضربات جوية استهدفت العناصر الإرهابية شمال سيناء ردا على مقتل العشرات من عناصر الأمن أمس.

وجاء في البيان.. “حول الهجوم الذي استهدف مركزا أمنيا شمال سيناء صباح الجمعة ونتج عنه استشهاد 12 من القوات وإصابة 6 آخرين”:

“نتيجة لأعمال التمشيط والملاحقات للعناصر الإرهابية التي قامت بتنفيذ العملية الخسيسة أمس، وثأرا لدماء الشهداء، أقلعت عدة تشكيلات من قواتنا الجوية فجر اليوم لاستطلاع مناطق الأهداف وتنفيذ ضربة جوية مركزة استمرت لمدة 3 ساعات أسفرت عن تدمير مناطق التمركز التي لجأ اليها الإرهابيون، ومخازن السلاح وقتل العناصر الإجرامية المنفذة، وتدمير مخازن أسلحتها و7 سيارات دفع رباعي تدميرا تاما”.

وكانت مصادر أمنية أكدت مقتل 12 رجل أمن وإصابة 6 آخرين بهجوم استهدف حاجز زقدان على مسافة نحو 85 كم غربي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.