مصر.. الحكم بالسجن على 46 شخصا من “الإخوان المسلمين” الإرهابية

حكم على 46 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بالسجن المؤبد والمشدد لقيامهم بأعمال عنف.

دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق بمصر ذكرت أن المتهمين ضبطوا بمدينتي أبو حماد وأبو كبير وبحيازتهم مطبوعات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، إضافة إلى قيامهم بقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية وإثارة الشغب وترويع المواطنين وتنظيم مسيرات معادية ضد مؤسسات الدولة.

هذا وكانت محكمة النقض في مصر أدرجت في وقت سابق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و24 من قيادات وعناصر الجماعة المحظورة على قوائم الكيانات الإرهابية.