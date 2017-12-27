مصر.. الحكم على 11 متهماً بالسجن لانضمامهم إلى «داعش»

حكمت محكمة جنايات مصرية على 11 متهماً بالسجن عشر سنوات لانضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي والتواصل مع متزعميه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي مصري قوله:” أن النيابة العامة بمحافظة الشرقية شمال القاهرة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في عام 2015 لاتهامهم بالانضمام للتنظيم المتطرف ومحاولة استقطاب عناصر من المصريين وحيازة منشورات تروج لعمليات ضد الجيش والشرطة والاقباط ومؤسسات الدولة.

وأضاف المصدر:” أن جلسة الحكم حضرها أربعة متهمين وصدرت أحكام غيابية على سبعة آخرين”.

وكانت السلطات المصرية نفذت أمس حكم الاعدام بحق 15 مداناً بقضايا إرهابية بحسب ما أعلنت مصادر أمنية مصرية.