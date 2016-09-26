مصر.. القبض على المسؤولين عن غرق قارب “رشيد”

القت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على صاحب مركب الهجرة غير الشرعية والذي غرق قبالة سواحل مدينة رشيد.

وقال اللواء علاء الدين شوقي، مساعد وزير الداخلية المصري إن “تحريات مديرية المباحث توصلت إلى بيع المتهم للمركب لشخصين آخرين، هما سمسارا هجرة غير شرعية يقيمان في كفر الشيخ، حيث ضبطا هناك”.

و تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من إلقاء القبض على أحد أفراد طاقم المركب الغريق.

وأاعلن مساعد وزير الداخلية أن الأمانة العامة لوزارة الدفاع وجهت، بتكليف مركز البحث والإنقاذ بدفع دوريات لانتشال ضحايا المركب، بمعاونة القوات الجوية والبحرية.

وشدد مدير أمن البحيرة على تكثيف الجهود لسرعة التعرف على هوية جثث الضحايا وتسليمهم إلى ذويهم، وكذلك التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لإنهاء كافة التحريات المتعلقة بالكارثة.