مصر..القضاء على خلية إرهابية في العريش

قضت قوات الأمن المصرية اليوم على خلية إرهابية مكونة من 13 شخصا في مدينة العريش شمالي سيناء.

وذكر موقع “اليوم السابع” أن عناصر الخلية الإرهابية كانوا يخططون لاستهداف مؤسسات البلاد وأنه تم القضاء عليهم خلال مداهمة وكرهم في العريش.

وأشار الموقع إلى أن عناصر المجموعة الإرهابية اتخذوا من منزل قيد الإنشاء في حى المساعيد وكراً لهم وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية وباستهداف الوكر فوجئت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية من الإرهابيين وتم التعامل معهم.

وعثرت القوات الأمنية بحوزتهم على ست بنادق آلية وثلاث عبوات ناسفة معدة للتفجير وشريط طلقات متعدد.

يذكر أن الجيش المصري ينفذ عمليات عسكرية للقضاء على بؤر الإرهاب وفلوله في محافظة سيناء.