مصر.. القضاء على عشرات الإرهابيين في سيناء

قضت القوات المصرية على 52 إرهابيا ودمرت عربات وأوكارا للإرهابيين خلال عملياتها العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال الأيام الماضية.

وأصدرت القوات المسلحة المصرية بيان لها اليوم جاء فيه:

” إن قوات الجيش قضت على 26 إرهابيا تكفيريا شديدي الخطورة وضبطت بحوزتهم عددا من البنادق الآلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وجهازي اتصال لاسلكي كما ضبطت طائرة بدون طيار وذلك خلال عملياتها في سيناء”.

وأوضح البيان أن قوات الشرطة قضت فى ضربة استباقية وعمليات نوعية على 26 إرهابيا آخرين في مدينة العريش في سيناء وضبطت 10 بنادق آلية وأربع بنادق خرطوش وعبوتين ناسفتين كما دمرت القوات الجوية المصرية بحسب البيان سبعة أوكار وعددا من العربات والدراجات النارية التابعة للعناصر الإرهابية شمال سيناء.

وفي غرب البلاد استهدفت القوات المصرية وفقا للبيان 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية وتم ضبط بنادق آلية وقناصة وكمية من الذخيرة.

ولفت البيان إلى أنه قتل جراء تلك العمليات القتالية ثلاثة من عناصر القوات المصرية هم ضابط وصف ضابط وجندي.

يذكر أن القوات المصرية تنفذ منذ شباط من العام الجاري عملية عسكرية مكثفة للقضاء على التنظيمات الإرهابية في سيناء حيث تم خلال الأشهر الماضية القضاء على مئات الإرهابيين واعتقال آخرين.