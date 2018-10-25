مصر: القضاء على 11 إرهابياً في أسيوط

قضت أجهزة الأمن المصرية على 11 إرهابياً في محافظة أسيوط جنوب البلاد، وأفاد مصدر أمني مصري بأن قوات الأمن في المحافظة اكتشفت خلال تفتيش مغارة على طريق دشلوط الفرافرة وجود مجموعة من الإرهابيين فيها، وتمّ التعامل معهم وتصفيتهم.

وأشار المصدر إلى أنه تمّ العثور في المغارة على بنادق آلية وكمية من المواد التي يتم استخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة وخريطة لطرق ومدقات داخل صحراء أسيوط.

في الأثناء، أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أن تنمية سيناء هدف استراتيجي تضعه الدولة المصرية على رأس أولوياتها، في إطار سعي الحكومة لإعادة توزيع السكان وتوطين 8 ملايين مصري في سيناء ومكافحة الإرهاب، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تمتلكه منطقة شمال سيناء من إمكانات استثمارية سوف يسهم في خلق بيئة تنموية متكاملة يستفيد منها بالأخص مواطنو سيناء بما يزيد من فرص العمل، ويحول دون وقوع شباب سيناء فريسة لقوى الإرهاب والتطرف.