مصر.. القوى الأمنية تلقي القبض على خلية إرهابية

اعتقلت الاجهزة الامنية المصرية عددا من الارهابيين ومعتنقى الافكار التكفيرية المتهمين بالانضمام لتنظيم /داعش/ الارهابي.

ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن مصادر مطلعة قولها: ان//أكثر من 12 شخصا قيد الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالانضمام الى جماعة ارهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور واعتناق الافكار التكفيرية والسفر للخارج وتلقى تدريبات عسكرية.

وأوضحت المصادر أن التحريات كشفت صدور تكليفات من متزعمي التنظيم الارهابي بالخارج لقياداته فى الداخل بتشكيل مجموعات لتنفيذ سلسلة من العمليات الارهابية خلال المرحلة القادمة من خلال تسفير عناصر تلك المجموعات للالتحاق بمعسكرات التدريب في الخارج.

وأشارت المصادر الى أن الاجهزة الامنية نجحت فى القبض على صاحب شركة سياحة وشقيقه من معتنقى الافكار التكفيرية وأحد المنضمين لتنظيم /داعش/ الارهابي.