مصر.. النيابة تأمر باعتقال 135 إرهابياً هارباً

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر باعتقال 135 إرهابياً هارباً لتكوينهم خلية تابعة لتنظيم ما يسمى “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي والتي تضم 292 متهماً أحيلوا للقضاء العسكري.

وأفاد موقع “اليوم السابع” المصري نقلاً عن مصادر مطلعة بأنه تم ضبط 158 متهماً وإخلاء سبيل سبعة منهم في إطار قضية ما عرف باسم “ولاية سيناء” مشيرة إلى أن من بين المطلوب القبض عليهم متهمين بالتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان النائب العام المصري نبيل صادق كشف في بيان الاحد الماضي عن تفاصيل محاولتين لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكشفت التحقيقات في القضية عن سفر عدد من المتهمين إلى سورية وتلقيهم تدريبات من الإرهابيين وتلقي عناصر التنظيم المذكور تمويلات مالية كبيرة من تنظيم “داعش” الإرهابي تصل إلى أكثر من مليوني دولار لاستخدامها بشراء الأسلحة.

إلى ذلك ألقت قوات الأمن المصرية القبض مساء اليوم على 29 مشتبهاً فيه خلال حملات أمنية بالعريش ورفح والشيخ زويد في سيناء.