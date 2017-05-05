مصر باتفاق مناطق تخفيف التوتر في سورية

رحبت مصر بالاتفاق على المذكرة الروسية الخاصة بانشاء مناطق تخفيف التوتر فى سورية التي تم التوقيع عليها من قبل الدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية خلال أعمال اجتماع استانا 4.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية إن “مصر تدعم كل الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف الاعمال القتالية في جميع الأراضي السورية والوقف الفوري للعنف وتحسين الأوضاع الإنسانية”.

كما شدد البيان على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة في سورية ويحافظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها وينهي وجود التنظيمات الإرهابية فيها ويحقق تطلعات الشعب السوري.

وكان مصدر فى وزارة الخارجية والمغتربين صرح اول أمس أن الجمهورية العربية السورية ومع تأكيدها المستمر على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها تؤيد المبادرة الروسية حول مناطق تخفيف التوتر وتؤكد التزامها بنظام وقف الاعمال القتالية الموقع فى ال30 من كانون الاول 2016 بما فيه عدم قصف هذه المناطق.