مصر تحصل على شريحة قرض من بنك التنمية الإفريقي

أعلنت مصر، أن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وافق على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من القرض البالغ 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في كانون الأول 2015 في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.

ولم يوضح البيان موعد استلام الشريحة الثانية، أو تفاصيل بشأن فترة السماح والسداد ونسبة الفائدة.

ويساهم البنك حاليا في تمويل مشروعات داخل مصر في مجالات عدة، أهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة، والزراعة والري، والنقل والمطارات.

ونهاية العام الماضي، قال البنك الإفريقي للتنمية، إن المحفظة الحالية الخاصة بالتمويل الموجه لمصر تغطي 32 عملية، بإجمالي 2.23 مليار دولار، وتنقسم إلى 9 قروض سيادية وعملية واحدة مع القطاع الخاص، بجانب 22 منحة تمثل 1% فقط من هذه المحفظة.

وحصلت مصر في 11 تشرين الثاني الماضي، على 2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.