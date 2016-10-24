مصر ترد على شائعات استبعاد الجنيه من التعاملات المصرفية

انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن استبعاد كل من السعودية و تركيا للجنيه المصري في تعاملاتها المصرفية ، الأمر الذي دفع من رؤساء بعض المصارف المصرية للرد عليها بالقول إن الجنيه المصري ممنوع اصلا من التداول الخارجي

من جهته أكد محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عبد الحميد أبو موسى أن الجنيه ليس عملة حرة متداولة في السعودية حتى يتم منعها ، مشيرا إلى أن الجنيه ممنوع من التداول الخارجي لأنه ليسمن ضمن العملات الرسمية عالميا.

وقال أبو موسى إن البنوك السعودية لا تتداول الجنيه لكن هناك بعض الصرافات تحوله إلى ريال سعودي في إطار موسم الحج والعمرة فقط ، منوها إلى أن هذه الشائعات تأتي ضمن حملة منظمة للتأثير على مصر اقتصاديا