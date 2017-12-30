مصر: “داعش” يتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا

أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة جنوب العاصمة المصرية القاهرة وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ضابط و مجندان.

وذكرت حسابات تابعة للتنظيم الإرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعة تابعة له نفذت الهجوم على كنيسة مارمينا في مدينة حلوان.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المصرية أن إطلاق الإرهابي النار أثناء محاولته اقتحام الكنيسة أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم ضابط ومجندان وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أن قوات الشرطة أحبطت عملية إرهابية كانت تستهدف الكنيسة واعتقلت الإرهابي المهاجم بعدما منعته من اختراق النطاق الأمني الخارجي للكنيسة مشيرة إلى أنه مطلوب للقضاء في عدة جرائم إرهابية سابقة أسفرت عن مقتل عدد من رجال الشرطة.