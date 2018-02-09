مصر: قوات الأمن تقضي على إرهابيين وتعتقل آخرين

قضت قوات الأمن المصرية على ثلاثة إرهابيين واعتقلت 14 آخرين ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم إن “قطاع الأمن الوطني رصد تكليفا من قيادات الإخوان للإرهابيين بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت والمرافق المهمة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية” مشيرا إلى أن الإرهابيين يسعون لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد.

ولفت البيان إلى أن القوى الأمنية المصرية أعدت خطة أمنية موسعة لتطويق مسارات وتحركات العناصر الإرهابية بمحافظات القليوبية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والشرقية وأسيوط والفيوم ومداهمة أوكارهم ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين واعتقال 14 آخرين ومصادرة الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم.

يذكر أن الجيش المصري أعلن إطلاق عملية عسكرية شاملة لاستهداف أوكار وبؤر الإرهاب وخاصة في سيناء بمشاركة القوات الجوية والبحرية وحرس الحدود المصري وقطاعات عديدة في وزارتي الدفاع والداخلية.