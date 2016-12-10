مصر.. مصرع 8 أشخاص في حادث تصادم شمال البلاد

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع مقطورة وحافلة عند الـ43 كيلومتر في طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي الدولي شمالي مصر.

ونقل موقع “اليوم السابع” الإلكتروني عن اللواء عادل تونسي، مدير أمن الإسكندرية قوله إنه تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم، مشيرا إلى أن قوات الأمن هرعت لموقع الحادث.

وذكر المصدر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات “العامرية العام” و”سيدي كرير” و”الشرطة”، فيما تم نقل الجثث لمشرحة “كوم الدكة”، قائلا إنه محضرا بالواقعة تم تحريره، ويجري عرضه على النيابة العامة للتحقيق.