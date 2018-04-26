مصر: مصرع30 إرهابياً في سيناء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أنها تمكنت من القضاء على 30 إرهابياً في إطار العملية الشاملة سيناء 2018 التي أعلنتها منتصف شباط الماضي للقضاء على الإرهاب في شمال ووسط سيناء.

وقالت القيادة في بيان لها، أمس: “إن قوات الجيش والشرطة بمساندة من القوات الجوية دمرت 26 عربة تستخدمها العناصر الإرهابية، كما تمكنت من تدمير 437 ملجأ ووكراً ومخزناً عثر بداخلها على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر”، مشيرةً إلى إلقاء القبض خلال العمليات على 173 من المطلوبين شمال ووسط سيناء.

وأوضح البيان أن عناصر الهندسة العسكرية اكتشفوا وفجّروا 74 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، في حين تم اكتشاف وتدمير 38 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدّة للتداول.

ولفت إلى استمرار القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف البحرية على كل الاتجاهات الاستراتيجية وقطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية ومنع تسللها من وإلى البحر، فيما تواصل القوات الخاصة البحرية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية إحكام الحصار البحري على الساحل من رفح وحتى بور سعيد، مبيناً أنه ونتيجة للأعمال القتالية قتل 3 ضباط وأصيب ضابط صف وجندي أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية.

وكالات