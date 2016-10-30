مصر.. مقتل أربعة جنود وستة إرهابيين في اشتباكات بسيناء

أعلن الجيش المصري عن مقتل أربعة من عناصره وستة مسلحين خلال الحملة العسكرية التي ينفذها في محافظة شمال سيناء لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مدن المحافظة التي تشهد هجمات للمسلحين.

وأوضح في بيان أن المعارك أسفرت أيضا عن القبض على عدد من المطلوبين وتفجير 12 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف قوات الأمن، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر.