مصر.. مقتل شرطيين اثر انفجار قنبلة في سيناء

قتل شرطيان مصريان واصيب ثالث بجروح اثر انفجار قنبلة اليوم في شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان ان القنبلة زرعت على حافة طريق وانفجرت في شاحنة توزع الماء على الشرطيين المتمركزين في نقاط تفتيش على الطريق السريع الموصل الى مدينة العريش.

وكان الجيش المصري اعلن اليوم مقتل 21 ارهابيا في غارات لسلاح الجو شمال سيناء اضافة الى تدمير 40 دراجة نارية واكتشاف وتدمير 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف الجنود المصريين.