مصر.. مقتل 19 إرهابياً خلال عمليات شمال سيناء

تمكنت قوات الجيش المصري من تصفية ما يزيد عن 19 إرهابياً من إرهابيي داعش خلال عمليات عسكرية في محافظة شمال سيناء في حين قتل أحد الجنود خلال هذه العمليات.

وكثف الجيش عملياته العسكرية في شمال سيناء في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل 12 عسكريا في المنطقة يوم الجمعة الماضي.

وقال الجيش في بيان صادر من مركز القيادة العامة للقوات المسلحة: “أقلعت طائراتنا الاثنين واستهدفت بشكل مباغت الملاجئ التي تختبئ فيها العناصر التكفيرية لتدميرها، ودمر 31 ملجأ ومخزنا للمسلحين، وتعاملت المدفعية مع عدد آخر من الأهداف”.

وأشار البيان إلى أن القوات البرية والوحدات الخاصة داهمت بؤرا أخرى، ما أسفر عن مقتل 19 إرهابياً وتدمير عدد من العربات والدراجات النارية والعبوات الناسفة.

وأعلنت جماعة مايسمى “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم”داعش” مسؤوليتها عن هجوم استهدف نقطة تفتيش الجمعة الماضي في منطقة بئر العبد، وأسفر عن إصابة 6 جنود من الجيش المصري.