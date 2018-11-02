مصر..مقتل 7 أشخاص في هجوم إرهابي على حافلة جنوب البلاد

قتل سبعة أشخاص وأصيب 14 آخرون بجروح جراء هجوم إرهابي استهدف حافلة في محافظة المنيا جنوب مصر اليوم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر طبية قولها: إن الحادث أسفر عن وقوع 7 قتلى و 14 مصابا.

من جهته أوضح مصدر أمني مصري أن مجموعة من الإرهابيين أطلقوا النار على إحدى الحافلات ضمن رحلة أثناء عودتها من دير “الأنبا صموئيل المعترف” وهي في طريقها لمحافظة سوهاج على الطريق الصحراوي الغربي مشيرا إلى أن الرحلة ضمت 3 حافلات.

وفرضت الأجهزة الأمنية المصرية طوقا أمنيا حول موقع الحادث وتقوم بملاحقة الإرهابيين في الطريق الصحراوي.

إلى ذلك تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بملاحقة منفذي الهجوم الإرهابي وتقديمهم للعدالة مشددا على عزم مصر مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

وأكد السيسي أن “هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء”.