مصر.. نجاة النائب العام المساعد في القاهرة من محاولة إغتيال

أفادت مصادر قضائية مصرية أن تفجيرا استهدف موكب المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد في القاهرة، مساء اليوم الخميس.

وأكدت المصادر أن «المستشار بصحة جيدة، ولا توجد به أي اصابات».

وذكرت المصادر أن الانفجار الذي وقع بحي «الياسمين» في التجمع الخامس بالقاهرة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم سائقان، وإتلاف 3 سيارات كانت ضمن الموكب.