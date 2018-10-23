مطالبات أمريكية بطرد السفير السعودي من واشنطن فوراً

في تغريدة له على تويتر، طالب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ديك دوربين بطرد سفير النظام السعودي في واشنطن خالد بن سلمان فوراً على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال دوربين: “إذا لم تدرك السعودية أنها ستدفع الثمن غاليا على هذه التصرفات فإنها ستواصل ارتكاب مثل هذه الأفعال وعلينا طرد السفير السعودي في واشنطن حالا والتوقف عن تمويل الحرب التي تشنها الرياض على اليمن وقتلها الأطفال هناك”.

وانتقد السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي لقاء وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين بولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان قائلا: إن “المسؤولين في إدارة ترامب يواصلون التقاط الصور مع ابن سلمان بدلا من طرد السفير السعودي وإنهاء الحرب في اليمن”.

وحمل أعضاء جمهوريون وديمقراطيون فى مجلسي الشيوخ والنواب ابن سلمان المسؤولية الأساسية عن مقتل خاشقجى منتقدين إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ومستشاره جاريد كوشنر علاقات وثيقة معه.