مطالبات بدور أكبر للرفاق البعثيين في مؤتمرات فرق يلدا والقزاز

واصلت الفرق الحزبية في فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد مؤتمراتها الحزبية تنفيذاً لخطة القيادة القطرية بحضور وإشراف الرفاق أعضاء قيادة الفرع وقيادات الشعب الحزبية.

حيث عقدت فرقتي يلدا والقزاز اليوم مؤتمرهما السنوي بحضور الرفيق المهندس محمد كبتولة عضو قيادة الفرع الرفاق أمين وأعضاء قيادة شعبة الغوطة الغربية، وركز أعضاء المؤتمران على ضرورة تأمين مستلزمات الشتاء من حوامل طاقة وكهرباء وحل مشاكل توزيعها في الأحياء، بحيث تضلع الفرق الحزبية بدور في تنفيذ هذه خطط التوزيع على المواطنين، كما ناقش الأعضاء التقريران المقدمان إلى المؤتمرين وبحثوا السبل الكفيلة بتعزيز العمل الحزبي وتنشيطه بما يضمن أن يكون الرفيق البعثي والبعث القائد للعمل الوطني الميداني.

الرفيق عضو قيادة الفرع محمد كبتولة تحدث عن أهمية عقد المؤتمرات السنوية ودورها في تقيم العمل وتنشيطه وتقويمه، وشدد على ضرورة الحديث بشفافية عن كل ما يعترض العمل من معوقات بهدف تحسين الأداء وتطويره.

ريف دمشق- سنان حسن