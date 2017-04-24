مطالبة “حزبية” بزيادة الدعم المالي لجامعة حماه ورفدها باختصاصات نوعية

دعا أعضاء هيئة مكتب التعليم العالي في فرع جامعة حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال اجتماعهم اليوم إلى زيادة الدعم المالي للجامعة للتوسع في الأبنية والسكن الجامعي ورفع التعويضات المالية للأعمال العلمية والإدارية وتكاليف نفقات البحث العلمي وتعديل الأجور.

وطالب عمداء الكليات ومديرو المعاهد بإعادة النظر بتوقيت الامتحان الوطني الموحد لكليات التمريض من أجل استفادة الطلاب للتسجيل في الدراسات العليا ومنح التعويضات لمديري معاهد التقانة وتعويضات أعضاء مجالس المعاهد واختيار كوادر جديدة من المعيدين في كلية الطب البيطري من الطلاب الأوائل على مستوى الأقسام بدلا من النسبة المئوية وتطوير مناهج السنة التحضيرية في الكليات الطبية.

كما أكدوا ضرورة إحداث درجة الدراسات العليا في جميع الكليات واستصدار مرجعية قانونية متكاملة تنطلق من الواقع الميداني للجامعات معتبرين أن كثيرا من مواد قانون تنظيم الجامعات لا يتم العمل بها كالإيفاد والبحث العلمي الخارجي للأساتذة. داعين إلى إشراك خريجي الجامعة بالعمل في وحدات ممارسة المهنة وفق عقود سنوية وتعديل أجور تكاليف الكتاب الجامعي وساعات التدريس للمكلفين من خارج الملاك.

وأشار عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث سهيل إبراهيم إلى دور الجامعات في بناء الإنسان وتحصينه بالقيم الأخلاقية والمعرفية إلى جانب دور الكوادر التدريسية والمعلمين في التواصل مع الطلبة ونشر المحبة بين أبناء الوطن داعيا إلى رفد جامعة حماة باختصاصات نوعية وزيادة دعمها للتوسع في الأبنية والسكن الجامعي