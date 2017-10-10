مطالبة ولد الشيخ أحمد بفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد تحالف العدوان على اليمن الذي يقوده النظام السعودي إلى السماح بفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

وأكد الشيخ أحمد على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء وعودة الحركة إلى مرفأ الحديدة في غرب البلاد للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية, مضيفاً أن الكوليرا قتلت أكثر من ألفي شخص وتطال يوميا مزيدا من اليمنيين.

وشدد الشيخ أحمد على أن هناك ضرورة متزايدة للتوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب وتشكيل حكومة جديدة تمثل كل اليمنيين,مشيراً إلى أنه لا بد من وقف إراقة الدماء وعدم الاعتياد على الحرب, وأنه لا رابح على ارض المعركة والخاسر الوحيد هو الشعب اليمني داعيا إلى إجراء مفاوضات سلام شاملة.

يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أشارت إلى أن عدد المشتبه بإصابتهم بالكوليرا يمكن أن يصل بنهاية السنة الحالية إلى نحو 900 ألف بسبب الأزمة الإنسانية التي سببها العدوان السعودي.