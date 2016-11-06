مطالب التربويين في النبك أمام القيادة القطرية ووزارة التربية

ضرورة رفع أجور ساعات التدريس للمكلفين، وتأمين العدد الكافي من المدرسين الاختصاصيين، وتعيين أمناء للمخابر، وتامين الوسائل التعليمية، ورفع قيمة النشاط والتعاون، ورفع أجور ساعات التصحيح، والإسراع بتأهيل المدارس التي خربتها المجموعات الإرهابية، وتأمين الأدوات للمدارس الصناعية، ودعم الصيدلية النقابية في النبك، وتامين الكتب قبل بدء العام الدراسي، وتشميل المعلمين المتقاعدين في الضمان الصحي، وافتتاح مستوصف للصحة المدرسية في قارة، ورفع أجور المراقبة، والتشدد في موضوع المعاهد التدريسية المخالفة، كانت أبرز النقاط التي وضعها أفراد الأسرة التربوية في منطقة النبك في ريف دمشق خلال لقائهم رئيس مكتب التربي القطري الرفيق أركان الشوفي والسيد وزير التربية الدكتور هزوان الوز.

بدوره أكد الرفيق الشوفي أن المكتب سيتابع خلال الأشهر القادمة لقاءاته مع الجهات التابعة لعمله وسيقوم بمعالجة كل ما سيتم طرحه فيها بالتعاون مع وزارة التربية منوها إلى ضرورة أن يقوم القائمين على العملية التربوية بعقد مثل هذه اللقاءات.

وتطرق الرفيق الشوفي إلى موضوع المناهج التعليمية وضرورة تطويرها بشكل مستمر وتقديم الاقتراحات والأفكار إلى الوزارة التي تقوم بهذا المشروع الوطني الهام.

وتحدث عن الدور المناط بفرع نقابة المعلمين خلال الفترة القادمة لجهة تقديم خدمات أفضل لأعضائه وتطوير الأداء وزيادة التواصل مع الأعضاء وتفعيل عمل الوحدات والشعب النقابية وإقامة الدورات التاهيلية مؤكدا أن المكتب يتابع الواقع التربوي في المحافظة من خلال مكتب التربية بالفرع وهناك تحسن بهذا الواقع.

وزير التربية أكد أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيات وسياسات واضحة هدفها الأساسي تامين مستلزمات العملية التربوية وتحقيق الاستقرار لها وهناك أولويات في العمل بسبب الظروف التي نمر بها مشيراً إلى أن هناك خطة لتطوير المناهج حدها الأقصى ثلاثة أعوام وستكون كل المناهج محدثة ووفق طرق تدريسية ومنهجية جديدة لذرع قيم سلوكية وسيكون هناك دورات تأهيل للمدرسين عليها لافتا إلى أن الوزارة حريصة على نزاهة العملية التعليمية وتطويرها .

وذكر الدكتور الوز أن كل ماتم طرحه من قضايا سيتم متابعته من قبل الوزارة وانه خلال الفترة القادمة سيتم توزيع مئة آلة تصوير على مدارس المحافظة لخدمة العملية التعليمية ومتابعة توزيع الحقائب المدرسية لتصل إلى التلاميذ المستهدفين لافتا إلى انه سيتم رفع قيمة ساعات التدريس للمكلفين وتقييم الدورات الامتحانية التكميلية.

البعث ميديا|| بلال ديب.