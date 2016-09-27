مطالب بإزالة البسطات في «الهال القديم» والشيخ سعد وأمام «الحقوق»

طالب مجلس محافظة دمشق بإزالة إشغالات البسطات في سوق الهال القديم والشيخ سعد وأمام كلية الحقوق في البرامكة، وإزالة بقايا ألعاب الأطفال الموجودة في الساحات العامة التي وضعت خلال عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجلسة الثانية من دورته العادية الخامسة في مبنى المحافظة دعا أعضاء المجلس إلى الاعتناء وصيانة ساحة عرنوس وساحة السرافيس في حي الورود وتنظيم بسطات سوق الهال القديم وتزويد المدارس بحاويات القمامة ودعم مديرية النظافة بالعمال والآليات وإجراء التنظيف الدوري لسوقي ساروجة والزبلطاني وتعزيل المطريات قبل فصل الشتاء والعمل على تسهيل دخول مواد البناء للأبنية المرخصة وقيد البناء في ركن الدين.

وطالبوا بضرورة جمع سندات الملكية للأسهم التنظيمية المتعلقة بالمرسوم 66 والعائدة لأحد المواطنين بسند واحد والبدء بحل المشاكل الإرثية بالمنطقة الثانية وتكليف لجنة الحصر والوصف للكشف على منازل ومحال حي المهايني في كفرسوسة وإيجاد مبنى مستقل لمديرية المصالح العقارية نظراً لازدياد حجم العمل للمراجعين وفتح طريق الفتاة العربية وتوسيع الشارع العام في كفرسوسة.

ووجه رئيس المجلس المهندس عادل العلبي دوائر الخدمات للقيام بحملة لإزالة المخالفات القائمة في سوق الشيخ سعد وفي منطقة البرامكة.