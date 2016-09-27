مطالب بصيانة المدارس في بعض المناطق بريف دمشق

طالب أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق بصيانة المدارس في مناطق السيدة زينب ويبرود والغزلانية وجديدة عرطوز والعمل على تنظيف خزانات مياه الشرب مع بداية العام الدراسي، وتأمين المقاعد لبعض المدارس في الكسوة وزاكية والإسراع بتوزيع الكتب المدرسية.

وفي جلسته الثانية من الدورة العادية الخامسة أشار أعضاء المجلس إلى ضرورة تسوية أوضاع المعلمين الوكلاء والمكلفين للاستفادة من الطاقات والخبرات، لافتين إلى جهود مديرية كهرباء ريف دمشق نظرا للتحسن الملحوظ الذي طرأ على واقع الكهرباء وخاصة في صحنايا وجرمانا وصيدنايا والنبك.

وطالبوا بدعم منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي للسيطرة على تذبذب الأسعار وإعادة نخل الطحين في المخابز الآلية والخاصة لتخفيض نسبة الهدر في إنتاج الرغيف، وتوفير مادة المازوت للمخابز ما يسهم في إنتاج رغيف ذي مواصفات جيدة وإنشاء خط جديد في مخبز القطيفة الآلي لتوفير الكميات الكافية من مادة الخبز للمواطنين والعمل على إقامة فرن جديد في مدينة جرمانا وتوفير كميات كبيرة من مادة النخالة المخصصة للأعلاف.

وطلب رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو من المديريات المعنية متابعة تنفيذ خدمات المواطنين وتأمين متطلباتهم والعمل على توفير مادة المازوت قبل بدء موسم الشتاء.