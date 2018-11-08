مطالب رياضيي درعا: ترميم المنشآت الرياضية ومقرات التدريب

طالب أعضاء مؤتمر فرع الاتحاد الرياضي بدرعا خلال مؤتمرهم السنوي اليوم بتأمين مستلزمات الصالات الرياضية وتقديم الدعم المادي والفني للمدربين والرياضيين.

وأشار أعضاء المؤتمر الى ضرورة توفير صالات و مقرات تدريبية لمختلف الألعاب مطالبين بالإسراع في اعادة المدن الرياضية وترميمها ووضعها في خدمة الرياضيين ليتمكنوا من التدرب والنهوض بواقع الرياضة في المحافظة والاهتمام بالكوادر والخبرات الرياضية العريقة والاهتمام بأسر الشهداء الرياضيين تقديرا لتضحياتهم.ودعا المشاركون الى إعادة هيكلة الإدارات الفنية والإدارية الرياضية في المحافظة وإخضاع القائمين عليها لدورات تأهيل ودعم الرياضة المدرسية وتنشيطها وتأمين التجهيزات الرياضية، وتخصيص موازنات خاصة بالأندية التي تمارس الرياضات الأنثوية والاهتمام بالفئات العمرية الصغيرة ودعم الألعاب التي حققت مراكز متقدمة على مستوى القطر.

وأكد رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة حرص الاتحاد خلال الأزمة الراهنة على استمرار الفعاليات الرياضية على كامل ساحة الوطن والمشاركة بالبطولات الخارجية .

وبين جمعة ان الاتحاد مستعد لإقامة دورات تدريبية لتأهيل كوادر رياضية قادرة على اعادة تفعيل الالعاب التي شهدت تراجعا في المحافظة وعلى نفقة الاتحاد لافتا إلى أن إعادة المدن الرياضية في المحافظة للخدمة ستتم خلال الاشهر القليلة القادمة،مشيرا إلى أن الاتحاد سيبذل كل الجهود لتأمين المستلزمات الرياضية وسيسعى مع الجهات المعنية في درعا لتوفير صالات للتدريب.

حضر المؤتمر رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في درعا بشير العبود وعدد منأعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الرياضي العام.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي