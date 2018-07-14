مطالب فلسطينية لوقف العدوان على غزة

طالبت الحكومة الفلسطينية اليوم بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قوله في بيان صحفي مساء اليوم إن “الحكومة تجري اتصالات مكثفة مع كل الجهات الإقليمية والدولية من أجل ضمان وقف العدوان”.

وأكد المحمود أن سلطات الاحتلال تعمل طوال الوقت على الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التصعيد وملاحقة المواطنين الفلسطينيين العزل وإراقة دماء المتظاهرين السلميين واستهداف الأطباء والممرضين والمسعفين والصحفيين في ظل تشديد الحصار الجائر المفروض منذ 11 عاما على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

واستشهد طفلان فلسطينيان وأصيب 15 آخرون بينهم طفل وصفت جراحه بالخطيرة في وقت سابق اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة الكتيبة بمدينة غزة.