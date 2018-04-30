“مطر حمص” في مهرجان فجر في طهران

يشارك الفيلم الروائي الطويل “مطر حمص” من إنتاج المؤسسة العامة للسينما إخراج جود سعيد في مهرجان فجر السينمائي الدولي الذي تقام فعالياته في العاصمة الإيرانية طهران والذي يضم 1300 فيلم من 78 دولة، واحتفى المهرجان بمرور 120 سنة على تاريخ السينما الإيرانية، وحملت جدرانه صوراً فوتوغرافية للقطات بالأسود والأبيض تناولت مشاهد من الأفلام التي ميزت مسيرة السينما الإيرانية منذ بدايتها .

يروي الفيلم قصة خيالية تستند إلى واقع الحرب لمجموعة من الشخصيات التي تعيش أزمة حمص القديمة خلال الفترة ما بين شباط وأيار 2014 حين خرج الإرهابيون وانتهى القتال من خلال شخصيتي يوسف وهدى اللذين يحاولان النجاة وخلق الحياة وسط الموت والدمار برفقة طفلين وعدد من الأشخاص، وينطلق الفيلم عبر الزمان والجغرافيا لرواية الأحداث السوريّة وفق مستويات متعدّدة تحتفي بالأمل والحياة والحب.

الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وآدامز بروداكشن.. سيناريو علي وجيه وسهى مصطفى وجود سعيد عن قصة “لا وقت للاعتراف” لسهى مصطفى مدير التصوير وائل عز الدين مدير الإنتاج خالد فرنجية، مشرف الإنتاج فايز السيد أحمد، هندسة الديكور رشا نجار، مهندس الصوت أمير بارتي زادة، مكياج جمال كريمي.. الممثلون: محمد الأحمد، لمى الحكيم، حسين عبّاس، محسن عبّاس، كرم الشعراني، مصطفى المصطفى، نسرين فندي، يامن سليمان، هلا بدير، روجينا رحمون، علي سكر، وسيم قزق، مغيث صقر، بشار إسماعيل.