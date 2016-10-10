مطمئنا على وضعه الصحي.. رمضان يزور الموسيقار سهيل عرفة

زار نقيب الفنانين زهير رمضان الموسيقار والملحن الكبير سهيل عرفة للاطمئنان على وضعه بعد العارض الصحي الذي ألم به مؤخرا، وقال: جئت باسم نقابة الفنانين للاطمئنان على صحة قامة فنية وطنية أمضت حياتها في خدمة الفن والتراث السوري والحفاظ عليهما وعملت بكل أمانة على تطوير الأغنية المحلية والارتقاء بلحنها، وأظهرت فنانين مبدعين من خلال الألحان التي قدمتها لهم وكان لها دور في إعلاء اسم سورية خارجيا ونشر اللحن السوري في العديد من الدول العربية من خلال الفنانين العرب الذين لحنت لهم وظلت هذه القامة معطاءة حتى الآن.

وأضاف نقيب الفنانين: إننا في نقابة الفنانين التي تضم أهم الفنانين والمبدعين في مختلف اختصاصاتهم نفتخر ونعتز بأن الفنان عرفة هو من المؤسسين لنقابتنا وقدم الكثير لها ولزملائه وكان على الدوام من المدافعين عنها ومؤمنا بها وبأهدافها، مؤكدا أن النقابة حريصة كل الحرص على أعضائها ومبدعيها وتقدم لهم كل الدعم والعون متمنيا للفنان عرفة الصحة والشفاء وطوال العمر.