مظاهرات تعم الأردن تطالب بإسقاط الحكومة إثر رفع الأسعار

تظاهر مئات الأردنيين اليوم أمام مبنى رئاسة الوزراء الأردنية وأمام البرلمان في عمان وفي السلط شمال غرب العاصمة مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب إثر رفع الأسعار.

وذكرت وكالة فرانس برس أن نحو 500 شخص تجمعوا امام مبنى مجلس النواب في منطقة العبدلي في عمان حاملين لافتات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بسياسة “التجويع الجائرة” التي تفرضها الحكومة الأردنية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا لسياسة التجويع” و”نحن الخط الأحمر .. يسقط مجلس النواب” و”تسقط حكومة الجباية” هاتفين “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”الشعب يريد إسقاط النواب” و “الاردن بلد الأحرار كلنا ضد رفع الاسعار”.

كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى رئاسة الوزراء الاردنية في عمان ايضا وطالبوا برحيل الحكومة والغاء قرارات رفع الاسعار منددين بالحكومة الفاسدة.

وفي مدينة السلط شمال غرب عمان تظاهر نحو 1500 شخص ونددوا بدورهم بسياسات التجويع التي تمارسها حكومة النظام الأردني ومطالبين بإسقاطها .

وكانت حكومة النظام الأردني قررت في ال16 من كانون الثاني الماضي رفع سعر الخبز المدعوم بكل أصنافه المحلية وبزيادات متفاوتة تصل الى 100 بالمئة إضافة الى فرضها ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد المعيشية.