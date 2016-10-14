مظاهرات تعم عمان ضد استيراد الغاز من الكيان الصهيوني

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الأردنية عمان اليوم احتجاجا على اتفاق أبرمه النظام الأردني لاستيراد الغاز الطبيعي من كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان المظاهرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان تحت عنوان “يوم الغضب الشعبي في مواجهة صفقة العار” وهتف المشاركون فيها بعبارات منددة بالاتفاق مثل “شعب الأردن يا جبار غاز العدو استعمار” و”من الجنوب للشمال غاز العدو احتلال” كما حملوا لافتات كتب عليها “يقتلون أبناءنا ونشتري منهم الغاز .. لا لاتفاقية العار”.

وشهدت عمان خلال الأسابيع الماضية عدة تظاهرات مشابهة للتنديد بالاتفاق كما نظم ناشطون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطفاء الكهرباء بالمنازل ساعة واحدة مساء أيام الأحد احتجاجا عليه.