مظاهرات ضد أردوغان في اسطنبول ينفذها طلبة جامعيون

تظاهر المئات من طلبة جامعة البوسفور في اسطنبول اليوم ضد قرار رئيس النظام التركي رجب أردوغان تعيين شقيق أحد أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيساً للجامعة بدلاً من الرئيسة الحالية للجامعة التي حصلت على 86 بالمئة من أصوات الكادر التعليمي في الجامعة لتولي المنصب.

وهتف الطلبة خلال المظاهرة ضد نظام أردوغان الاستبدادي المعادي للديمقراطية وطالبوه باحترام إرادة الأساتذة والطلبة الذين عبروا بأصواتهم عن تأييدهم لرئيسة الجامعة الحالية.

يذكر أن تركيا تشهد تراجعاً كبيراً على جميع الصعد في ظل نظام أردوغان وخصوصاً بعد استشراء الفساد وتورطه ومقربين منه في قضايا فساد إضافة إلى اعتقال معارضين له وعمله على تقييد الحريات في الأوساط التركية لتحييد معارضيه الأمر الذي يثير نقمة كبيرة بين المواطنين الأتراك.