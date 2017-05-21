مظاهرات في اسبانيا تطالب بسحب الثقة من رئيس الوزراء

تظاهر آلاف المواطنين الإسبان، وسط العاصمة مدريد، للمشاركة في مظاهرة تدعو إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

ونظم هذه المظاهرة الائتلاف اليساري الذي قدم سابقا إقتراحا في مجلس النواب الإسباني لحجب الثقة عن راخوى بسبب فضائح فساد داخل حزبه.

وقال زعيم حزب “بوديموس” اليساري، بابلو إيغليسياس: إن “حجب الثقة هو الآليّة المناسبة لحماية الوطن من المافيا”.