مظاهرات في عدة مدن أمريكية على فوز ترامب بالانتخابات

تظاهر الآلاف في العديد من المدن الأميركية احتجاجاً على فوز الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.

واحتشد مئات الشبان مساء أمس أمام البيت الأبيض في واشنطن حاملين شموعاً ورافعين لافتات كتب عليها “لدينا صوت” منددين بأفكار ترامب وتصريحاته التي يعتبرونها عنصرية تجاه الملونين والنساء والأجانب.

وقال بن ويكلر وهو أحد منظمي التظاهرة إن “الناس لديهم الحق بالشعور بالخوف” مؤكداً في كلمة أمام المتظاهرين أنهم ليسوا وحدهم وأن تظاهرات مماثلة تجري في نفس الوقت في عموم البلاد في حين راح جمع من المحتشدين يهتف “لسنا وحدنا”.

كذلك احتشد المئات في كل من نيويورك وشيكاغو في تظاهرتين احتجاجيتين سرعان ما ارتفع عدد المشاركين بهما ليصبح بالآلاف.

وبدأت التظاهرة في نيويورك في ساحة يونيون سكوير في مانهاتن قبل أن تنطلق في مسيرة باتجاه برج ترامب حيث يقيم الرئيس المنتخب.

وفي كاليفورنيا توقف تلامذة وطلاب عن الدرس واحتشدوا في باحات مدارسهم الثانوية وجامعاتهم للتظاهر احتجاجاً على النظام الانتخابي المتبع والذي تمكن بموجبه الملياردير الشعبوي من الفوز رغم أن عدد الأصوات التي حصل عليها يقل عن تلك التي حصلت عليها منافسته هيلاري كلينتون وذلك بسبب اتباع الولايات المتحدة نظام الاقتراع العام غير المباشر.