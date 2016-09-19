مظاهرات واضرابات في السعودية على خلفية الأزمة المالية

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية مظاهرات واسعة حيث قام أكثر من 100 من الطاقم الطبي داخل مستشفى بالاحتجاج على تأخر الرواتب 3 أشهر، في الحلقة الأحدث من سلسلة تعثرات مالية لشركات في المملكة.

وبحسب “فرانس برس” التي نقلت عن ممرضة في مستشفى سعد التخصصي في مدينة الخبر على الساحل الشرقي للسعودية: “نحن مضربون.. لم نتلق راتبا منذ 3 أشهر ونصف الشهر”.

وأضافت الممرضة، التي رفضت الكشف عن اسمها: “الطاقم الطبي بكامله يشارك في الإضراب، فيما عدا العاملين في التنظيف والحراسة من ذوي الرواتب المتدنية، والذين يتسلمون مستحقاتهم كالمعتاد، وبالتالي لم يشاركوا”.

وتواجه شركات سعودية كبرى أزمات مالية حادة، لاسيما شركات المقاولات، تنعكس على رواتب عشرات الآلاف من موظفيها.

وأفادت مصادر مطلعة في آذار، أن “السبب الرئيس لهذه التعثرات يعود لتأخر الحكومة في سداد مستحقات الشركات بسبب تراجع إيرادات الدولة جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014”.

وانعكست الأزمة المالية على عشرات الآلاف من العمال الأجانب، وكذلك على الذين يواجهون صعوبة في مغادرة المملكة أو تغيير وظائفهم، ما دفعهم أيضا للإضراب والاحتجاج في مناسبات عدة.