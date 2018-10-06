مظاهرة حاشدة في تعز تنديدا باستمرار العدوان السعودي على اليمن

تظاهر حشود من المواطنين اليمنيين اليوم في مدينة تعز تنديدا بالعدوان والحصار الجائر الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على هذا البلد.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية ولافتات تؤكد مسؤولية العدوان السعودي عن التسبب باختلاق الأزمات الاقتصادية للشعب اليمني واستمرار معاناته من خلال الحرب التي يشنها النظام السعودي عليه.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بحكومة الفنادق وتحالف العدوان السعودي الإماراتي الذي سلب اليمن السيادة وأوصله إلى حافة المجاعة.

وتتواصل التظاهرات الشعبية لليوم الرابع في محافظة تعز احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسط إضراب شامل للمحلات التجارية وعصيان مدني للمؤسسات.