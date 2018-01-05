مظاهرة في باريس احتجاجاً على اعتقال التميمي

تظاهر ناشطون فرنسيون وسط باريس احتجاجاً على اعتقال سلطات الاحتلال الاسرائيلي الطفلة الفلسطينية عهد التميمي مطالبين بإطلاق سراحها ورفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولافتات تندد باستمرار انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت رئيسة جمعية أورو فلسطين أوليفيا زيمور إن “اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل استفزاز حقيقي وانكار للقانون الدولي وهذا ما دفعنا إلى التظاهر”.

وأكدت زيمور أنه يجب الإفراج عن عهد التميمي و300 طفل فلسطيني آخرين معتقلين ويجري تعذيبهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسبوع الماضي الطفلة عهد التميمي 16عاماً من بلدة النبي صالح غرب رام الله وسط الضفة الغربية بعد محاولتها طرد الجنود الإسرائيليين من ساحة بيتها.