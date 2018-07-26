معارض ومواهب فنية ضمن فعاليات افتتاح مهرجان حماة الثقافي

أعمال تشكيلية متنوعة من رسم ونحت استقبلت زوار مهرجان حماة الثقافي الذي تقيمه وزارة الثقافة على مسرح دار الأسد بحماة حيث بدأ المهرجان اليوم بحفل فني منوع.

وتصدرت الأعمال التشكيلية قاعة مديرية الثقافة بـ 56 لوحة جسدت حماة والطبيعة والتراث بمواضيع ومدارس اختلفت بين فنان وآخر، إضافة إلى رسم حالات إنسانية ووجدانية مختلفة للفنانين المشاركين محمود شيخوني وعماد جردا وسهام منصور ويحيى تويت وموفق جمال وفايز عبد المولى وزهير حضرموت ومصطفى الراشد وغسان صباغ وبسام صباغ وماجد صابوني إضافة إلى أسامة الصغير وفادي عطورة.

كما تضمن معرض الخط العربي 31 لوحة للخطاطين محمد قنا وكمال نشار ومازن سمان وقصي شمالي وكهلان حمراء جسدت كتابة لجمل وأبيات شعرية باستخدام أنواع الخط المختلفة، وكانت هناك زاوية في معرض الخط للفنان محمود شيخوني قدم فيها 21 عملاً عجمياً وخزفاً مزخرفاً رائع التصميم بين جرار وفازات مزخرفة.

أما معرض التصوير الضوئي الذي شارك فيه مجموعة من المصورين الموهوبين فقال مشرفه المهندس مجد حجازي: إنه ضم 41 صورة تجسد الطبيعة والآثار والتراث الحموي بكل تفاصيله.

وكان لمديرية الآثار والمتاحف جناح ضم عدداً من الصور عرضت فيها التخريب الذي طال المواقع الأثرية على يد الإرهاب .

وكانت لرسومات الأطفال ومشغولاتهم حصة من فعاليات افتتاح المهرجان من خلال نتاج عمل الأطفال واليافعين التابع لمديرية ثقافة الطفل بإشراف نيسان سلامة حيث أشارت في تصريح لها إلى أن معرض الأطفال ضم لوحات وأشغالاً يدوية بمشاركة اطفال ويافعين وأيضاً أطفال من الصم والبكم وتم رسم لوحة من قبل الأطفال تمثل شعار المهرجان، إضافة إلى مشاركة أطفال من ملجأ الأيتام بحماة.

وفي بداية الحفل قدمت فرقة آرام الدمشقية لوحتين راقصتين بمضامين تاريخية ووطنية بمشاركة 45 راقصاً وراقصة بقيادة نبال بشير.

وتخلل الحفل تكريم عدد من الوجوه الثقافية في مجالات الأدب والفن والموسيقا وهم عبد الرزاق الأصفر ومحمد قنا وسهام منصور ومحمد منذر لطفي ومصطفى الصمودي وزعيم تليتي ويوسف شموط وكاميليا بطرس ومحمود شيخوني وكمال الديري وحنا توما وحسين حموي وحنان درويش.

مدير الثقافة بحماة سامي طه أوضح أن الحضور الجماهيري للمهرجان اليوم هو رسالة بأن سورية ستبقى بلد الحضارة والتجدد والانتصار.

ويشهد المهرجان الذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الحالي مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة بين المحاضرات والندوات والمسرح والأمسيات الشعرية والتي تلبي جميع الأذواق الفنية على اختلافها وذلك في خمس مناطق تشمل حماة ومصياف وسلمية ومحردة والسقيلبية.